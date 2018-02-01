Канделаки расплакалась из-за восстановления результатов спортсменов на Олимпиаде в Сочи

Телеведущая Тина Канделаки в своем Instagram бурно отреагировала на решение CAS о восстановлении результатов 28 спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Звезда даже не смогла сдерживать слез от речи российского лыжника Александра Легкова.

Знаменитая российская телеведущая Тина Канделаки порадовалась решению CAS о восстановлении результатов 28 спортсменов, выступавших на сочинской Олимпиаде. Знаменитость с трудом сдерживала слезы во время того, когда слушала речь Александра Легкова.В своем Instagram звезда посвятила отдельный пост данном событию, в котором рассуждала о цивилизованном методе решении ситуации. Благодаря направленным от российской стороны жалобам и апелляциям удалось избежать одиннадцати пожизненных деквалификаций. Канделаки назвала дипломатию таким искусством войны, которое способно «вскрыть мозг» оппоненту без истерических криков.Телеведущая считает, что не все еще потеряно для российского спорта, если управляющие в этой отрасли чиновники уступят место молодым квалифицированным специалистам. Иначе – российский спорт «пойдет ко дну».