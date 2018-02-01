Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Мнения

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Новое открытие учёных напугало общественность.

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

От Редактора

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

Что же является самой большой тайной артиста.

Сюжеты :

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров
| | Канделаки расплакалась из-за восстановления результатов спортсменов на Олимпиаде в Сочи

Канделаки расплакалась из-за восстановления результатов спортсменов на Олимпиаде в Сочи

Вчера, 22:44
Телеведущая Тина Канделаки в своем Instagram бурно отреагировала на решение CAS о восстановлении результатов 28 спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Звезда даже не смогла сдерживать слез от речи российского лыжника Александра Легкова.

Канделаки расплакалась из-за восстановления результатов спортсменов на Олимпиаде в Сочи

 

Знаменитая российская телеведущая Тина Канделаки порадовалась решению CAS о восстановлении результатов 28 спортсменов, выступавших на сочинской Олимпиаде. Знаменитость с трудом сдерживала слезы во время того, когда слушала речь Александра Легкова.

В своем Instagram звезда посвятила отдельный пост данном событию, в котором рассуждала о цивилизованном методе решении ситуации. Благодаря направленным от российской стороны жалобам и апелляциям удалось избежать одиннадцати пожизненных деквалификаций. Канделаки назвала дипломатию таким искусством войны, которое способно «вскрыть мозг» оппоненту без истерических криков.

Телеведущая считает, что не все еще потеряно для российского спорта, если управляющие в этой отрасли чиновники уступят место молодым квалифицированным специалистам. Иначе – российский спорт «пойдет ко дну».
Новости по теме
Тина Канделаки напомнила поклонникам о «наеденных» за праздники килограммах
Тина Канделаки напомнила поклонникам о «наеденных» за праздники килограммах

Известная российская телеведущая Тина Канделаки выступает за здоровый образ жизни. В личном микроблоге бизнес-леди сообщила, что наблюдает за подписчиками в

Тина Канделаки рассказала секрет красивой фигуры
Тина Канделаки рассказала секрет красивой фигуры

Популярная российская телеведущая Тина Канделаки поделилась с поклонниками секретами, которыми сама пользуется, для поддержания красивой фигуры. Об этом

Телеведущая Тина Канделаки выйдет замуж в 2014 году
Телеведущая Тина Канделаки выйдет замуж в 2014 году

Тине Канделаки в 2014 году предсказали свадьбу. По словам Деда Мороза, звезда в скором времени создаст ячейку общества.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости