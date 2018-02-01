Дана Борисова пожаловалась на атаку хейтеров и депрессию

Российская актриса, журналистка и телеведущая Дана Борисова сообщила, что в данный момент страдает от нападок со стороны хейтеров и от собственной депрессии. Не так давно звезда навсегда решила вернуться в Москву и взялась за личную жизнь.

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова рассказала про непростой этап в своей жизни – сейчас она страдает от депрессии, подвержена атаке хейтеров и пытается уладить судебный конфликт касательно своего ребенка. Не так давно звезда вернулась из Таиланда и живет в съемной московской квартире.По словам Борисовой, она оказывает помощь людям, страдающим от наркотической зависимости. При этом, телеведущую подозревают то в продолжении употреблении наркотических веществ, то в том, что она оказывает платные интимные услуги для мужчин.Телеблондинка призналась, что пребывает в негативном состоянии, на фоне которого у нее развилась депрессия. Агрессивная среда, хейтеры и их беспочвенные обвинения оказывают большое влияние на психологическое состояние звезды.