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| | Девочка из сериала «Тропиканка» сегодня настоящая секс-бомба

Девочка из сериала «Тропиканка» сегодня настоящая секс-бомба

Вчера, 20:25
Героиня сериала «Тропиканка» Каролина Дикманн выросла из милой девочки с косичками и стала настоящей секс-бомбой.

Девочка из сериала «Тропиканка» сегодня настоящая секс-бомба

 

В бразильском сериале актриса Каролина играла роль озорной девченки по имени Асусена. В 1994-м году, на время съемок картины девушке было 16 лет. Сейчас ей исполнилось 39.

Сериал «Тропиканка» прославил Каролину на весь мир. Дикманн снималась в таких серилах как «Кружево», «Тренировка». Режиссер Мануэль Карлос пригласил актрису сняться в его опере под названием «Во имя любви».

Личная жизнь Каролины складывалась так же как и в кино: в 17 лет актриса влюбилась в Маркуса Фрота, партнера по сериалу. Парень оказался вдовцом с тремя детьми на руках и был старше девушки на 22 года. Но тем не менее, Дикманн вышла за него замуж и сразу забеременела. В роли матери она видела себя с детства. Из-за постоянных нагрузок во время съемок Каролина потеряла своего первенца. В 21 год у актрисы родился сын Деви. Через несколько лет пара распалась. Как призналась сама знаменитость, она всегда чувствовала себя одинокой, так как Маркуса никогда не было рядом из-за постоянных отъездов.
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