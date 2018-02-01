"Совсем повзрослела": Дочь Галкина и Пугачёвой станцевала вальс под мелодию Дога

Известный российский юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал короткое видео, как танцует его дочь Елизавета. Она под композицию «Осенний вальс» молдавского композитора Евгения Дога гармонично двигалась по дому, пока сын Гарри просто бросал самолёт из бумаги.

Вещий Олег