"Совсем повзрослела": Дочь Галкина и Пугачёвой станцевала вальс под мелодию Дога

Поклонники назвали данный ролик очень трогательным. Дело в том, что Елизавета ещё даже не ходит в школу, но под композицию «Осенний вальс» Евгения Дога смогла продемонстрировать свой хореографический талант. Пока её брат Гарри бросал по дому бумажный самолётик, девочка продолжала танцевать. Максим Галкин опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram.
Всего за пару минут видеоролик оценили свыше 30 тысяч человек. Подписчики посоветовали отдать Елизавету в школу танцев, чтобы развивать талант. Кроме того, ей прогнозируют хорошее будущее в качестве артистки.