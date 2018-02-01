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| | "Совсем повзрослела": Дочь Галкина и Пугачёвой станцевала вальс под мелодию Дога

"Совсем повзрослела": Дочь Галкина и Пугачёвой станцевала вальс под мелодию Дога

Вчера, 20:01
Известный российский юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал короткое видео, как танцует его дочь Елизавета. Она под композицию «Осенний вальс» молдавского композитора Евгения Дога гармонично двигалась по дому, пока сын Гарри просто бросал самолёт из бумаги.

"Совсем повзрослела": Дочь Галкина и Пугачёвой станцевала вальс под мелодию Дога

 

Поклонники назвали данный ролик очень трогательным. Дело в том, что Елизавета ещё даже не ходит в школу, но под композицию «Осенний вальс» Евгения Дога смогла продемонстрировать свой хореографический талант. Пока её брат Гарри бросал по дому бумажный самолётик, девочка продолжала танцевать. Максим Галкин опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram.

Всего за пару минут видеоролик оценили свыше 30 тысяч человек. Подписчики посоветовали отдать Елизавету в школу танцев, чтобы развивать талант. Кроме того, ей прогнозируют хорошее будущее в качестве артистки.
Вещий Олег
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