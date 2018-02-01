Хейтеры "морально изнасиловали" жену известного футболиста Погребняка

Жена известного футболиста Павла Погребняка на своей странице рассказала, как её «морально изнасиловали» хейтеры. Мария Погребняк после этого решила объявить им бойкот.

Вещий Олег

Девушка акцентировала внимание на том, что она стала очень часто сталкиваться с хейтерами, которые просто мешают ей жить. По началу Погребняк пыталась отвечать им, пыталась переубедить, но такое внимание было им только на руку. После этого светская львица решила игнорировать всяческое проявление недовольства со стороны хейтеров., - написала Мария Погребняк на своей странице в Instagram.Часть поклонников поддержала девушку, но большинство пришло к выводу, что своими неординарными публикациями Погребняк вызывает очередную порцию негодования со стороны хейтеров. Именно поэтому девушке предложили сменить образ и перестать публиковать интимные фото.