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| | Хейтеры "морально изнасиловали" жену известного футболиста Погребняка

Хейтеры "морально изнасиловали" жену известного футболиста Погребняка

Вчера, 18:57
Жена известного футболиста Павла Погребняка на своей странице рассказала, как её «морально изнасиловали» хейтеры. Мария Погребняк после этого решила объявить им бойкот.

Хейтеры "морально изнасиловали" жену известного футболиста Погребняка

 

Девушка акцентировала внимание на том, что она стала очень часто сталкиваться с хейтерами, которые просто мешают ей жить. По началу Погребняк пыталась отвечать им, пыталась переубедить, но такое внимание было им только на руку. После этого светская львица решила игнорировать всяческое проявление недовольства со стороны хейтеров.

«Отвечать каждому - нет смысла. Они только порадуются вниманию. А энергия внимания - очень мощная штука???????? Хейтеры забирают кучу внимания и моей энергии на себя. И каждый раз доказывая им что-то или разубеждая их в чем-то, я чувствую опустошение. Знаете, это как моральное изнасилование», - написала Мария Погребняк на своей странице в Instagram.

Часть поклонников поддержала девушку, но большинство пришло к выводу, что своими неординарными публикациями Погребняк вызывает очередную порцию негодования со стороны хейтеров. Именно поэтому девушке предложили сменить образ и перестать публиковать интимные фото.
Вещий Олег
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