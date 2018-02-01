Косметика сделала Анджелину Джоли похожей на манекен

Большое количество макияжа сделали Анджелину Джоли похожей на манекен. Фото опубликовано в Instagram.

Недавно актриса посетила Париж, где провела встречу с супругой президента Франции Бриджит Макрон. На многих изображениях в соцсети Джоли запечатлена во время поездки по французской столице, где на одном из них Анджелина позирует вместе с Макрон.

Никита Готский

Поклонники голливудской кинозвезды, внимательно рассматривая фотографии, остались недовольными. По мнению многих, Бриджит Макрон сделала себе чересчур яркий макияж, в результате чего ее глаза стали очень миниатюрными. Перестаралась и Джоли. Знаменитость переусердствовала с тональным кремом и более напоминала манекен для одежды.