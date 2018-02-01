Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в шикарном платье 1980-х

В Лос-Анджелесе на торжестве фестиваля итальянского кинематографа Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в платье от Dolce&Gabbana из серии коллекции 1980-х годов.

Пелагея Лебединская

В Лос-Анджелесе состоялась кинопремьера картины «По млечному пути», в каковом Моника Беллуччи играла главную роль. На торжестве актриса предстала перед всеми на красной дорожке в длинном черном платье от Dolce&Gabbana. Эта модель платья была сшита под заказ актрисы из коллекции моды 1980 года. Из аксессуаров на Монике было лишь подвеска Cartier и золотой клатч. Критики отметили, что хоть модель платья и устаревшая, но все-таки Беллуччи выглядит в нем великолепно.Монике Беллуччи исполнилось 53 года и у нее две дочери. Первую свою дочь Деву Кассель Моника родила в 40 лет, вторую же дочь, Леони, в 46 лет. Актриса была дважды замужем, а в данный момент сердце Моники Беллуччи свободно.