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| | Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в шикарном платье 1980-х

Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в шикарном платье 1980-х

Вчера, 18:41
В Лос-Анджелесе на торжестве фестиваля итальянского кинематографа Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в платье от Dolce&Gabbana из серии коллекции 1980-х годов.

Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в шикарном платье 1980-х

 

В Лос-Анджелесе состоялась кинопремьера картины «По млечному пути», в каковом Моника Беллуччи играла главную роль. На торжестве актриса предстала перед всеми на красной дорожке в длинном черном платье от Dolce&Gabbana. Эта модель платья была сшита под заказ актрисы из коллекции моды 1980 года. Из аксессуаров на Монике было лишь подвеска Cartier и золотой клатч. Критики отметили, что хоть модель платья и устаревшая, но все-таки Беллуччи выглядит в нем великолепно.

Монике Беллуччи исполнилось 53 года и у нее две дочери. Первую свою дочь Деву Кассель Моника родила в 40 лет, вторую же дочь, Леони, в 46 лет. Актриса была дважды замужем, а в данный момент сердце Моники Беллуччи свободно.
Пелагея Лебединская
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