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| | Рэпера ST1M уличили воровстве минусовки у музыканта из Архангельска

Рэпера ST1M уличили воровстве минусовки у музыканта из Архангельска

Вчера, 18:10
Рэпер ST1M или Никита Легостев подвергся обвинению в воровстве минусовки у музыканта из Архангельска. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже шесть лет, автор интеллектуальной собственности рассчитывает взыскать с обидчика пять миллионов рублей компенсации.

Рэпера ST1M уличили воровстве минусовки у музыканта из Архангельска

 

Предыстория этой судебной тяжбы такова, что несколько лет назад провинциальный музыкант предложил рэп-исполнителю творческий тандем и в знак серьезности своих намерений выслал исполнителю свою минусовку. От Никиты требовалось написать текст на трек. Однако рэпер неожиданно исчез с радаров одаренного композитора из глубинки Антона Грабовского, а спустя некоторое время явил миру хит «Аэроплан» на музыку архангельца. После этого Антон перестал поддерживать отношения с похитителем плодов его творческой деятельности, но спустя годы чувство справедливости взяло верх. В той самой песне поется «Без бабла облом». По всему видать, Грабовский решил поправить материальное положение, чтобы избежать «облома».

Пользователи Сети отнеслись к этому решению начинающего композитора негативно. Одни усомнились в качестве композиции. По их мнению, требовать компенсации за эту посредственность само по себе преступление. Другие же сошлись на том, что у архангельца наступил финансовый кризис, и он вспомнил про «воровство».
Дарья Светозарова
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