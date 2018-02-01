Рэпера ST1M уличили воровстве минусовки у музыканта из Архангельска

Рэпер ST1M или Никита Легостев подвергся обвинению в воровстве минусовки у музыканта из Архангельска. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже шесть лет, автор интеллектуальной собственности рассчитывает взыскать с обидчика пять миллионов рублей компенсации.

Дарья Светозарова

Предыстория этой судебной тяжбы такова, что несколько лет назад провинциальный музыкант предложил рэп-исполнителю творческий тандем и в знак серьезности своих намерений выслал исполнителю свою минусовку. От Никиты требовалось написать текст на трек. Однако рэпер неожиданно исчез с радаров одаренного композитора из глубинки Антона Грабовского, а спустя некоторое время явил миру хит «Аэроплан» на музыку архангельца. После этого Антон перестал поддерживать отношения с похитителем плодов его творческой деятельности, но спустя годы чувство справедливости взяло верх. В той самой песне поется «Без бабла облом». По всему видать, Грабовский решил поправить материальное положение, чтобы избежать «облома».Пользователи Сети отнеслись к этому решению начинающего композитора негативно. Одни усомнились в качестве композиции. По их мнению, требовать компенсации за эту посредственность само по себе преступление. Другие же сошлись на том, что у архангельца наступил финансовый кризис, и он вспомнил про «воровство».