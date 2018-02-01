Было даже втроём: Светлана Лобода поделилась «личным» в прямом эфире на радио

Утром 29 января популярная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей радиоэфира на Love Radio. Ведущие уговорили звезду поучаствовать в откровенном блиц-опросе.

Спустя ровно минуту Светлана приоткрыла тайны своей личной жизни. Слушатели программы «Красавцы» узнали, что певица в юности вела себя как любой подросток - подкладывала вату в бюстгальтер. Ее интимная жизнь была разнообразной. «Было» на первом свидании и даже втроем. Она притворялась уставшей, чтобы избежать близости, и жалела по поводу некоторых связей. Певица заверила, что большинство ее любовников были неженаты.Ответы звезды были односложными. Таковы правила игры. Похоже, после эфира у поклонников певицы стало еще больше вопросов к ее личной жизни. Видеозапись передачи, которая уже попала в Сеть, набрала около 30 000 просмотров. Судя по комментариям, некоторые зрители расценивают вопросы ведущих как «мерзкие» и «некорректные».Недавно Светлана Лобода получила первый миллион просмотров своего нового клипа «Парень».