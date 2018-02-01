Андрей Гайдулян прокомментировал связь Бузовой с «самым красивым преступником»

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян высказал свое отношение к публикации Ольги Бузовой в соцсети. Очередной пост артистки содержал фотографию девушки с Джереми Миксом, американской моделью. Также молодой человек известен в мире как «самый красивый преступник».

Исполнительница намеренно пригласила зарубежную знаменитость сняться в ее новом клипе на песню Wi-Fi. И сама солистка, и Джереми предстанут перед зрителями в самых пикантных образах, а ролик обещает стать просто обжигающим. Гайдулян решил высказать свое отношение к происходящему. По его словам, певица просто истомилась без мужчины до такой степени, что связалась с преступником.

Дарья Светозарова

В ответ на такое критическое замечание на актера буквально ополчились фанаты Бузовой. Они обвинили Андрея в попытке пропиариться за счет ведущей «Дома-2», ведь о нем самом уже мало говорят. В итоге Гайдулян не выдержал нападок и признался, что действительно завидует Бузовой, и от этого еще больше ненавидит ее, а заодно и себя.