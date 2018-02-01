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| | Обнаженная Белла Хадид прикрыла грудь щенком

Обнаженная Белла Хадид прикрыла грудь щенком

Вчера, 17:30
Американская модель Белла Хадид не перестает удивлять своих поклонников. Недавно девушка снова обнажилась, на этот раз в примерочной магазина в компании двух собак и подруги. Фото появилось в Instagram.

 

Молодая американская звезда Белла Хадид решила в очередной раз шокировать публику. Не так давно в личном микроблоге ее подруги, стилистки Мими Каттрелл, появилось интимное фото модели. Снимок сделан в примерочной What Goes Around Comes Around. Белла запечатлена почти полностью обнаженной, прикрывающей собачкой грудь. При этом модель обворожительно улыбается. Подруга модели рассказала, что это был первый шопинг в компании нового друга Хадид. Несмотря на то, что фото набрало много лайков, нашлись и критики. Некоторые отметили, что модель слишком часто фотографируется голой, а другие обвинили звезду в причастности к масонству и поклонении Семирамиде.

Следует отметить, что через некоторое время Каттрелл удалила фото.
Виктория Озерова
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