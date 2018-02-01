Родители гимназии запретили Анастасии Волочковой выступать перед их детьми

В Сети появилась информация о том, что концерт Анастасии Волочковой в детской гимназии, где учится её дочь, был отменен по просьбе родителей. Россияне не хотят, чтобы скандальная балерина выступала перед их детьми.

Анастасия Волочкова ранее сообщала, что хочет сделать подарок гимназии, где учится её дочь Ариадна, и бесплатно выступить с творческим коллективом перед детьми и всеми работниками школы. Однако поклонники Волочковой в Instagram стали писать, что родители не хотят видеть концерт скандальной балерины, а потому директор гимназии отменила концерт.

Светлана Славянская

Сама Волочкова комментировать новость об отмене её концерта не стала, а просто отправилась в Ново-Иерусалимский монастырь, откуда и стала публиковать фотографии в свой аккаунт в Instagram.