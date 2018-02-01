Родители гимназии запретили Анастасии Волочковой выступать перед их детьми

Анастасия Волочкова ранее сообщала, что хочет сделать подарок гимназии, где учится её дочь Ариадна, и бесплатно выступить с творческим коллективом перед детьми и всеми работниками школы. Однако поклонники Волочковой в Instagram стали писать, что родители не хотят видеть концерт скандальной балерины, а потому директор гимназии отменила концерт.
Сама Волочкова комментировать новость об отмене её концерта не стала, а просто отправилась в Ново-Иерусалимский монастырь, откуда и стала публиковать фотографии в свой аккаунт в Instagram.