«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей

Сегодня, 15:55
Из-за оперативного вмешательства российских медицинских специалистов Николь Кузнецова, получившая широкую известность благодаря участию в телевизионной программе «Битва экстрасенсов» отныне не может самостоятельно дышать.

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей

 

С детства у Николь обнаружилась неизлечимая болезнь, поразившая её горло. В горле экстрасенса уже давно установлена специальная трубка, позволяющая дышать. В своём аккаунте в сети микроблогов Instagram Кузнецова рассказала о том, что последняя операция, проведённая российскими врачами, в значительной степени усугубила состояние её здоровья. Экстрасенс рассказала, что её последней надеждой был высококвалифицированный специалист из Германии, к которому с последней надеждой отправилась Кузнецова.

Николь рассказала о том, что немецкий специалист в течение часа пытался восстановить её повреждённое горло, однако ущерб, который нанесен в последних операциях из-за устаревших методов и топорного исполнения российских врачей, оказался слишком велик. Теперь Николь Кузнецова надеется только на полную реконструкцию повреждённого органа.
Александр Вест
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