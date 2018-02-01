Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей

Из-за оперативного вмешательства российских медицинских специалистов Николь Кузнецова, получившая широкую известность благодаря участию в телевизионной программе «Битва экстрасенсов» отныне не может самостоятельно дышать.

Александр Вест

С детства у Николь обнаружилась неизлечимая болезнь, поразившая её горло. В горле экстрасенса уже давно установлена специальная трубка, позволяющая дышать. В своём аккаунте в сети микроблогов Instagram Кузнецова рассказала о том, что последняя операция, проведённая российскими врачами, в значительной степени усугубила состояние её здоровья. Экстрасенс рассказала, что её последней надеждой был высококвалифицированный специалист из Германии, к которому с последней надеждой отправилась Кузнецова.Николь рассказала о том, что немецкий специалист в течение часа пытался восстановить её повреждённое горло, однако ущерб, который нанесен в последних операциях из-за устаревших методов и топорного исполнения российских врачей, оказался слишком велик. Теперь Николь Кузнецова надеется только на полную реконструкцию повреждённого органа.