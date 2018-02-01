Телеведущая Регина Тодоренко удивила выбором нового цвета волос

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и Решка» Регина Тодоренко удивила своих поклонников новым цветом волос. Об этом передает информационное издание Vistanews.

Светлана Славянская

Долгое время Регина Тодоренко в рамках шоу «Орел и Решка» путешествовала по различным странам мира, где испытывала свои силы как в странах с жарким климатом, так и с боле низкими температурами. Все эти перелеты негативно отразили на состоянии волос знаменитости. Именно по этой причине Регина немного подстригла свои волосы и перекрасила в натуральный цвет.Поклонники ведущей в комментариях также отметили, что с новой прической и цветом волос Регине значительно лучше: «Лучше, чем серферские волосы», «Твой естественный цвет волос лучше», «Натуральный больше идёт, и цвет лица лучше и улыбка ярче», «Ну Регина, конечно натуральные».