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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Телеведущая Регина Тодоренко удивила выбором нового цвета волос

Телеведущая Регина Тодоренко удивила выбором нового цвета волос

Сегодня, 15:45
Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и Решка» Регина Тодоренко удивила своих поклонников новым цветом волос. Об этом передает информационное издание Vistanews.

Телеведущая Регина Тодоренко удивила выбором нового цвета волос

 

Долгое время Регина Тодоренко в рамках шоу «Орел и Решка» путешествовала по различным странам мира, где испытывала свои силы как в странах с жарким климатом, так и с боле низкими температурами. Все эти перелеты негативно отразили на состоянии волос знаменитости. Именно по этой причине Регина немного подстригла свои волосы и перекрасила в натуральный цвет.

Поклонники ведущей в комментариях также отметили, что с новой прической и цветом волос Регине значительно лучше: «Лучше, чем серферские волосы», «Твой естественный цвет волос лучше», «Натуральный больше идёт, и цвет лица лучше и улыбка ярче», «Ну Регина, конечно натуральные».
Светлана Славянская
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