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| | Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии

Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии

Сегодня, 15:19
Анфиса Чехова продолжает удивлять поклонников. Недавно теледива значительно похудела и теперь постит в Сеть все новые и новые снимки, которые демонстрируют как похорошела знаменитость.

Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии

 

В микроблоге Анфичы Чеховой всегда можно почерпнуть полезную информацию, и это помимо эстетического наслаждения, которое испытывают фанаты, созерцая снимки знаменитости. В очередной публикации звезда телевидения предложила фанатам вспомнить о тонком психологическом приеме – цветотерапии. По словам Анфисы, выбор цвета наряда лучше всего описывает настроение обладательницы. Сама Чехова рассказала, что в выборе цвета ей помогает любимый сок. В зависимости от того, какой вкус она хочет ощутить, наряд цвета того овоща или фрукта она выбирает.

Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии

 

Ведущая призналась, что в последнее время ее манит вишневый цвет. Она предложила подписчикам выбирать между нежным персиком, сладким ананасом, сочным апельсином и еще множеством вариантов. Звезда добавила, что даже зимние морозы не должны помешать ощутить вкус жизни, напоминающий тропические фрукты. В качестве примера теледива продемонстрировала новый наряд в комплекте с бокалом сока. Примечательно, что цвета напитка и одежды и впрямь оказались идентичны.

Фанаты сразу начали комментировать послание Анфисы. В большинстве своем подписчики восхищались фотоснимком, но некоторые предположили, что вместо вишневого сока звезда пьет вино – оттого, дескать, и глаза такие «веселые». Другие обвинили знаменитость в том, что она пьет сахаросодержащие напитки, хотя раньше твердила, что к пище с сахаром даже не притрагивается. Всего пост за несколько минут лайкнули более пяти тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
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