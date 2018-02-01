Забытый всеми певец Витас взорвал Сеть новой песней

Российский певец Витас снова громко напомнил о себе. Пародии на его песню взорвали Интернет.

Особо популярен Витас в Китае. В 2007 году он дал концерт в Доме народных собраний в Пекине и с того времени является любимцев у китайских фанатов. Самым успешным для него являлся 2009 год, когда он выступил на открытии универсиады в Харбине.

Никита Готский

Пользователи мировой «паутины» принялись демонстрировать в Сети видеоклипы, где пародируют музыкальную композицию Витаса «7 элемент». При этом они копируют манеру исполнения песен артиста и его собственный сценический образ. Поклонники почти полностью повторяют движения певца, что в результате получается довольно юмористически и весело. Более всего Витас понравился пользователям из Северной Америки. Фолловеры обнародовали 15 тысяч пародийных кадров на российского музыканта.