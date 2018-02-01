«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Забытый всеми певец Витас взорвал Сеть новой песней

Забытый всеми певец Витас взорвал Сеть новой песней

Сегодня, 15:27
Российский певец Витас снова громко напомнил о себе. Пародии на его песню взорвали Интернет.

Забытый всеми певец Витас взорвал Сеть новой песней

 

Пользователи мировой «паутины» принялись демонстрировать в Сети видеоклипы, где пародируют музыкальную композицию Витаса «7 элемент». При этом они копируют манеру исполнения песен артиста и его собственный сценический образ. Поклонники почти полностью повторяют движения певца, что в результате получается довольно юмористически и весело. Более всего Витас понравился пользователям из Северной Америки. Фолловеры обнародовали 15 тысяч пародийных кадров на российского музыканта.

Особо популярен Витас в Китае. В 2007 году он дал концерт в Доме народных собраний в Пекине и с того времени является любимцев у китайских фанатов. Самым успешным для него являлся 2009 год, когда он выступил на открытии универсиады в Харбине.

Никита Готский
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