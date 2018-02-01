Забытый всеми певец Витас взорвал Сеть новой песней

Пользователи мировой «паутины» принялись демонстрировать в Сети видеоклипы, где пародируют музыкальную композицию Витаса «7 элемент». При этом они копируют манеру исполнения песен артиста и его собственный сценический образ. Поклонники почти полностью повторяют движения певца, что в результате получается довольно юмористически и весело. Более всего Витас понравился пользователям из Северной Америки. Фолловеры обнародовали 15 тысяч пародийных кадров на российского музыканта.
Забытый всеми певец Витас взорвал Сеть новой песнейСегодня, 15:27
Певец Витас в ближайшее время должен был отыграть ряд концертов на территории России, но в связи с потерей голоса их перенесли на апрель этого года. Об этом
Как стало известно ряду СМИ, в ближайшем будущем артист российской эстрады Витас и его супруга Светлана станут родителями во второй раз.
У известного певца Витаса в настоящее время два гражданства: Украины и России. Из-за событий на Украине артист готов отказаться от украинского гражданства.