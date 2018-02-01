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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Шоу "Орел и решка" получило новых ведущих

Шоу "Орел и решка" получило новых ведущих

Сегодня, 14:36
Программа «Орел и решка» обзавелась новыми ведущими. Им оказались Ольга Антипова и Мария Гамаюн.

Шоу "Орел и решка" получило новых ведущих

 

Популярный телепроект «Орел и решка» получил новых ведущих. Ольга Антипова и ее коллега Мария Гамаюн не имеют опыта работы на телевидении. Представители телеканала «Пятница» сообщают, что Гамаюн будет ведущей «морского сезона» шоу, а ее напарница - «Орел и решка. Россия».

Мария Гамаюн является выпускницей ВГИК, она снималась в «Чернобыле» и «Кухне». Новым этапом в ее карьере мог оказаться сериал «Чернобыльская кухня», но все вышло иначе. Антипова в кино не снималась. Она преподавала игру на гитаре, но позже почувствовала влечение к ТВ, что привело ее к «Орлу и решке».

Ранее сообщалось, что в передаче поучаствуют Екатерина Варнава и Анфиса Чехова. Об этом сообщил Михаил Башкатов. Также предполагалось участие Алана Бадоева и Николая Серьги.
Никита Готский
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