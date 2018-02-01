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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Режиссёр Ридли Скотт получит кинопремию BAFTA

Режиссёр Ридли Скотт получит кинопремию BAFTA

Сегодня, 14:33
Всемирно известный голливудский продюсер и режиссер Ридли Скотт удостоится получения престижной кинопремии, вручаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Режиссёр Ридли Скотт получит кинопремию BAFTA

 

Ридли Скотт уже 18 февраля побывает в Лондоне, где в очередной раз состоится церемония вручения кинопремии BAFTA за выдающиеся достижения в кинематографе и телеискусстве. Стоит заметить, 80-летний создатель таких фильмов как «Тельма и Луиза», «Марсианин», «Бегущий по лезвию», а также всемирно известной картины «Чужой», в первый раз удостоится награждения от британской киноакадемии за его заслуги в качестве режиссёра.

Аманда Берри, являющаяся исполнительным директором BAFTA, оценивая вклад режиссёра в развитие кино, заявила о том, что Ридли Скотт является ярчайшим представителем британских деятелей в сфере киноискусства, а его работы навсегда останутся в истории кинематографа. Сам Скотт заметил, что весьма польщён, заслужив столь высокие оценки своему творчеству среди знатоков киноискусства.
Александр Вест
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