Режиссёр Ридли Скотт получит кинопремию BAFTA

Всемирно известный голливудский продюсер и режиссер Ридли Скотт удостоится получения престижной кинопремии, вручаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Александр Вест

Ридли Скотт уже 18 февраля побывает в Лондоне, где в очередной раз состоится церемония вручения кинопремии BAFTA за выдающиеся достижения в кинематографе и телеискусстве. Стоит заметить, 80-летний создатель таких фильмов как «Тельма и Луиза», «Марсианин», «Бегущий по лезвию», а также всемирно известной картины «Чужой», в первый раз удостоится награждения от британской киноакадемии за его заслуги в качестве режиссёра.Аманда Берри, являющаяся исполнительным директором BAFTA, оценивая вклад режиссёра в развитие кино, заявила о том, что Ридли Скотт является ярчайшим представителем британских деятелей в сфере киноискусства, а его работы навсегда останутся в истории кинематографа. Сам Скотт заметил, что весьма польщён, заслужив столь высокие оценки своему творчеству среди знатоков киноискусства.