Netflix решился на съёмки «Карточного домика» без Кевина Спейси

Известный голливудский актёр Кевин Спейси будет отстранён от съёмок очередного сезона популярного телевизионного сериала под названием «Карточный домик». Такое решение руководство Netflix приняло ввиду недавних скандалов вокруг актёра.

Александр Вест

Напомним, в адрес Кевина Спейси поступили многочисленные обвинения в домоганиях сексуального характера. После возникшей шумихи актёр решил избавиться от подозрений, признав свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, сознавшись об этом перед широкой общественностью. Многочисленные фанаты «Карточного домика» в Сети разделились на два лагеря, одни из которых стали отстаивать весьма важную роль Кевина в шоу, а другие стали доказывать, что после подобных скандалов руководство стримингового сервиса поступило правильно, расторгнув отношения с актёром.Стоит добавить, что в новом сезоне телешоу место актёра в сериале займут Грег Киннер, а также Дайан Лэйн. В данный момент не известна официальная дата выхода нового сезона шоу, но по имеющейся информации, съёмки предусматривают создание восьми эпизодов, вместо привычных 13 серий.