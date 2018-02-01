Netflix решился на съёмки «Карточного домика» без Кевина Спейси

Напомним, в адрес Кевина Спейси поступили многочисленные обвинения в домоганиях сексуального характера. После возникшей шумихи актёр решил избавиться от подозрений, признав свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, сознавшись об этом перед широкой общественностью. Многочисленные фанаты «Карточного домика» в Сети разделились на два лагеря, одни из которых стали отстаивать весьма важную роль Кевина в шоу, а другие стали доказывать, что после подобных скандалов руководство стримингового сервиса поступило правильно, расторгнув отношения с актёром.
Стоит добавить, что в новом сезоне телешоу место актёра в сериале займут Грег Киннер, а также Дайан Лэйн. В данный момент не известна официальная дата выхода нового сезона шоу, но по имеющейся информации, съёмки предусматривают создание восьми эпизодов, вместо привычных 13 серий.