«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Мнения

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом
| | Анастасия Волочкова посочувствовала хейтерам из-за их «пустоты и ограниченности»

Анастасия Волочкова посочувствовала хейтерам из-за их «пустоты и ограниченности»

Сегодня, 14:14
В последнее время знаменитая балерина Анастасия Волочкова все чаще подвергается нападкам хейтеров. То им не нравится ее внешний вид, то очередной купальник не по вкусу, то шпагат не совершенен. Чаще всего ненавистники упражняются в остроумии на счет личной жизни танцовщицы. И вот Анастасия решила, что с нее хватит и опубликовала на своей страничке в Instagram видео, в котором обращается к антифанатам.

Анастасия Волочкова посочувствовала хейтерам из-за их «пустоты и ограниченности»

 

Балерина в ролике прямо-таки излучает доброжелательность, и к подписчикам неизменно обращается «мои дорогие». Анастасия призывает тех, кто испытывает к ней неприязнь отписаться от ее странички, не читать о ней и не писать гневные комментарии. Она также посочувствовала тем, кто видит смысл жизни в унижении и осмеянии других людей и ее в частности. Таких подписчиков она назвала желчными, а их жизнь пустой и ограниченной, безынтересной. Своей судьбой она довольна: любимая дочь, шикарный дом, машина и деньги – все это, по ее словам, она заработала упорным трудом.

Анастасия Волочкова посочувствовала хейтерам из-за их «пустоты и ограниченности»

 

Мнения фанатов, просмотревших это обращение, разделились. Большинство согласились с доводами балерины: «Не нравится, не пишите, не смотрите, не читайте», - написали они в комментариях. Они также добавили, что их всегда интересовали успехи Насти, ее достижения и счастливые события в ее личной жизни.

Члены группы «нейтралов» заявили, что спокойно относятся к Волочковой: без пиетета, но и без злости. Тем удивительнее для них, что кто-то находит время на комментирование блога ненавистной им особы.

Тут подключились и те самые хейтеры. Они иронично отметили, что без них о Насте бы уже забыли, и она должна благодарить их за «участие». Всего ролик посмотрели 17,5 тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала знаменитый шпагат
Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала знаменитый шпагат

Анастасия Волочкова в очередной раз доказала своим поклонникам, что находится в хорошей физической форме. Балерина опубликовала в соцсети фотографию, где

Анастасия Волочкова похвасталась очередной растяжкой в Instagram
Анастасия Волочкова похвасталась очередной растяжкой в Instagram

В микроблоге Instagram известная балерина Анастасия Волочкова недавно опубликовала фотографию новой растяжки, которую она сделала на Мальдивах. Знаменитость

Анастасия Волочкова сделала шпагат в объятиях мужчины
Анастасия Волочкова сделала шпагат в объятиях мужчины

Балерина Анастасия Волочкова вновь удивила своих подписчиков. На этот раз светская львица разместила в микроблоге Instagram видео, на котором запечатлено, как

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости