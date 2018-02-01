Анастасия Волочкова посочувствовала хейтерам из-за их «пустоты и ограниченности»

В последнее время знаменитая балерина Анастасия Волочкова все чаще подвергается нападкам хейтеров. То им не нравится ее внешний вид, то очередной купальник не по вкусу, то шпагат не совершенен. Чаще всего ненавистники упражняются в остроумии на счет личной жизни танцовщицы. И вот Анастасия решила, что с нее хватит и опубликовала на своей страничке в Instagram видео, в котором обращается к антифанатам.

Балерина в ролике прямо-таки излучает доброжелательность, и к подписчикам неизменно обращается «мои дорогие». Анастасия призывает тех, кто испытывает к ней неприязнь отписаться от ее странички, не читать о ней и не писать гневные комментарии. Она также посочувствовала тем, кто видит смысл жизни в унижении и осмеянии других людей и ее в частности. Таких подписчиков она назвала желчными, а их жизнь пустой и ограниченной, безынтересной. Своей судьбой она довольна: любимая дочь, шикарный дом, машина и деньги – все это, по ее словам, она заработала упорным трудом.

Дарья Светозарова

Мнения фанатов, просмотревших это обращение, разделились. Большинство согласились с доводами балерины: «», - написали они в комментариях. Они также добавили, что их всегда интересовали успехи Насти, ее достижения и счастливые события в ее личной жизни.Члены группы «нейтралов» заявили, что спокойно относятся к Волочковой: без пиетета, но и без злости. Тем удивительнее для них, что кто-то находит время на комментирование блога ненавистной им особы.Тут подключились и те самые хейтеры. Они иронично отметили, что без них о Насте бы уже забыли, и она должна благодарить их за «участие». Всего ролик посмотрели 17,5 тысяч фолловеров.