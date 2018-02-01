Анастасия Волочкова посочувствовала хейтерам из-за их «пустоты и ограниченности»

Балерина в ролике прямо-таки излучает доброжелательность, и к подписчикам неизменно обращается «мои дорогие». Анастасия призывает тех, кто испытывает к ней неприязнь отписаться от ее странички, не читать о ней и не писать гневные комментарии. Она также посочувствовала тем, кто видит смысл жизни в унижении и осмеянии других людей и ее в частности. Таких подписчиков она назвала желчными, а их жизнь пустой и ограниченной, безынтересной. Своей судьбой она довольна: любимая дочь, шикарный дом, машина и деньги – все это, по ее словам, она заработала упорным трудом.
Мнения фанатов, просмотревших это обращение, разделились. Большинство согласились с доводами балерины: «Не нравится, не пишите, не смотрите, не читайте», - написали они в комментариях. Они также добавили, что их всегда интересовали успехи Насти, ее достижения и счастливые события в ее личной жизни.
Члены группы «нейтралов» заявили, что спокойно относятся к Волочковой: без пиетета, но и без злости. Тем удивительнее для них, что кто-то находит время на комментирование блога ненавистной им особы.
Тут подключились и те самые хейтеры. Они иронично отметили, что без них о Насте бы уже забыли, и она должна благодарить их за «участие». Всего ролик посмотрели 17,5 тысяч фолловеров.