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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Телеведущей Яне Кошкиной посоветовали работать порноактрисой в Brazzers

Телеведущей Яне Кошкиной посоветовали работать порноактрисой в Brazzers

Сегодня, 13:18
Телеведущая Яна Кошкина приняла участие в сексуальной фотосессии, однако девушка перестаралась и вместо восторга вызвала бурю критики со стороны поклонников. В комментариях фанаты посоветовали Кошкиной в таком наряде идти работать в порностудию Brazzers.

Телеведущей Яне Кошкиной посоветовали работать порноактрисой в Brazzers

 

Яна Кошкина в личном микроблоге опубликовала откровенное фото, на котором её пышная грудь буквально выпадает из эротического наряда. В посту девушка написала: «Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут». В комментариях возмущённые пользователи сети сообщили, что в таком виде её ждут только в Brazzers.

«В Brazzers ей нужно работать», «Этот наряд перебор, как порноактриса», «Если нечем блистать, то надо показывать грудь? Это такая мода?», «Вульгарный не красивый наряд», - заявили интернет-пользователи. Всего на телеведущую в Instagram подписано более 250 тысяч фолловеров.
Светлана Славянская
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