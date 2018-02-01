Телеведущей Яне Кошкиной посоветовали работать порноактрисой в Brazzers

Яна Кошкина в личном микроблоге опубликовала откровенное фото, на котором её пышная грудь буквально выпадает из эротического наряда. В посту девушка написала: «Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут». В комментариях возмущённые пользователи сети сообщили, что в таком виде её ждут только в Brazzers.
«В Brazzers ей нужно работать», «Этот наряд перебор, как порноактриса», «Если нечем блистать, то надо показывать грудь? Это такая мода?», «Вульгарный не красивый наряд», - заявили интернет-пользователи. Всего на телеведущую в Instagram подписано более 250 тысяч фолловеров.