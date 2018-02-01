«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | «Совсем старушка иссохла»: Алена Водонаева резко постарела

«Совсем старушка иссохла»: Алена Водонаева резко постарела

Сегодня, 12:45
Известная в России телеведущая и певица Алена Водонаева неприятно удивила интернет-пользователей своим внешним видом. Многие поклонники посчитали, что девушка стала похожей на старушку и посоветовали ей набрать вес.

«Совсем старушка иссохла»: Алена Водонаева резко постарела

 

Алена Водонаева в личном микроблоге разместила новый снимок, который сразу же стали обсуждать фолловеры. Многим показалось, что знаменитость сильно постарела, хотя девушке всего 35 лет. Некоторые предположили, что такой эффект дал неудачный готический макияж.

«Совсем старушка иссохла, ещё совсем недавно такой молоденькой смотрелась. Вы что-то употребляете Алена?», «Действительно, возраст берет своё. Вам же ещё и 40 нет, так ведь?», «Может это уже действительно возраст берет или просто неудачное выражение лица», «Выглядит очень измученной», «Аленушка, прибавьте пару килограммчиков, а то немного нездоровый вид», - писали в комментариях поклонники Водонаевой.
Светлана Славянская
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