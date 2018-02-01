Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второй раз стать родителями

Звездную пару Брэдли Купера и Ирины Шейк накануне подловили прогуливающимися по Лос-Анджелесу. Неожиданно для поклонников Ирина и Брэдли решили заглянуть в центр планирования семьи. Фолловеры тут же заподозрили, что модель вместе со своим избранником планируют вновь стать родителями. У некоторых воображение разыгралось особенно сильно, потому они увидели и Шейк округлый живот.

Л ишь только в марте прошлого года Ирина родила своего первенца - дочь Лею. Молодая мама, однако, не стала засиживаться в декрете и уже через несколько месяцев решила вернуться к работе. Формы модели, по убеждению фанатов, стали еще более привлекательными, потому никого не удивило, как охотно модель обнажалась для различных изданий.

Не так давно Ирина вновь вернулась после многочисленных дней работы к Брэдли и дочери. После длительного отсутствия она возвратилась в Лос-Анджелес. Папарацци в очередной раз поймали ее, когда модель прогуливалась с избранником.

Фанаты теперь точно уверены в том, что звездная пара вновь готовится стать родителями. В ноябре прошлого года знакомый Шейк и Купера признавался в том, что им искренне нравится быть родителями, потому они не исключают появления еще одного малыша.

Николай Офицеров