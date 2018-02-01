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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | С Джима Керри сняли обвинения в убийстве его подруги

С Джима Керри сняли обвинения в убийстве его подруги

Сегодня, 12:45
Популярный голливудский журнал The Hollywood Reporter опубликовал информацию о том, что 25 января были официально отклонены все иски, направленные против известного актёра Джима Керри, которого обвиняли в убийстве его подруги.

С Джима Керри сняли обвинения в убийстве его подруги

 

Три года назад Джим Керри состоял в довольно близких отношениях романтического типа с визажисткой по имени Катриона Уайт. В 2015 году Катриона Уайт умерла от передозировки лекарственных препаратов, выписанных по рецепту медицинского специалиста. После гибели визажистки её родственники направили многочисленные судебные иски против Джима Керри, обвинив его в причастности к смерти Катрионы. Родственники усопшей заявляли о том, что Керри мог предоставить ей препараты, ставшие причиной её скоропостижной кончины.

Адвокат голливудского актёра в сентябре 2017 года направил в суд ответные иски, в которых он подготовил достаточную базу доказательств, обвиняя родственников Катрионы Уайт в том, что они стараются наживиться на состоянии известного актёра, используя ситуацию с их умершей родственницей в свою пользу.
Александр Вест
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