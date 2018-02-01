Иван Ургант после отпуска кардинально поменял свой имидж

Многочисленные поклонники довольно популярного российского телеведущего и актёра Ивана Урганта были весьма удивлены тому, как изменился образ шоумена, вернувшегося из отпуска. Вслед за сменой одежды телеведущий решил сменить и причёску.

В официальном Instagram-аккаунте Ивана Урганта появилась фотография, на которой телеведущий запечатлел свой новый образ. Шоумен изменил имидж в преддверии начала нового сезона своего телешоу под названием «Вечерний Ургант». Фанаты были удивлены, увидев, что Иван избавился от своей роскошной шевелюры, вместо которой на голове Урганта в данный момент красуется короткая «армейская» стрижка. Заметим, не всем поклонникам Урганта пришлась по вкусу его идея, так как в комментариях некоторые фанаты заметили, что с более длинными волосами актёр выглядел сексуальнее.

Александр Вест

Сам Ургант в описании к фото заявил, что пиком мужественности является подобная короткая стрижка и облачение в женский пуховик. Фанаты оценили юмор актёра, который довольно самокритично отозвался о своём внешнем виде.