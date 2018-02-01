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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Иван Ургант после отпуска кардинально поменял свой имидж

Иван Ургант после отпуска кардинально поменял свой имидж

Сегодня, 12:25
Многочисленные поклонники довольно популярного российского телеведущего и актёра Ивана Урганта были весьма удивлены тому, как изменился образ шоумена, вернувшегося из отпуска. Вслед за сменой одежды телеведущий решил сменить и причёску.

Иван Ургант после отпуска кардинально поменял свой имидж

 

В официальном Instagram-аккаунте Ивана Урганта появилась фотография, на которой телеведущий запечатлел свой новый образ. Шоумен изменил имидж в преддверии начала нового сезона своего телешоу под названием «Вечерний Ургант». Фанаты были удивлены, увидев, что Иван избавился от своей роскошной шевелюры, вместо которой на голове Урганта в данный момент красуется короткая «армейская» стрижка. Заметим, не всем поклонникам Урганта пришлась по вкусу его идея, так как в комментариях некоторые фанаты заметили, что с более длинными волосами актёр выглядел сексуальнее.

Иван Ургант после отпуска кардинально поменял свой имидж

 

Сам Ургант в описании к фото заявил, что пиком мужественности является подобная короткая стрижка и облачение в женский пуховик. Фанаты оценили юмор актёра, который довольно самокритично отозвался о своём внешнем виде.
Александр Вест
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