Актриса Янина Студилина рассказала, как похудеть после родов

Студилина вышла на работу на съемки сериала «Остров» спустя три с половиной месяца после родов. Во многих кадрах ей приходилось сниматься в купальнике, видя ее отличную фигуру, сложно сказать, что она недавно родила ребенка.

Янина Студилина после съемок первого сезона сериала «Остров» ушла в декрет. Из-за ее беременности съемки второго сезона сериала пришлось перенести. После родов актриса пробыла дома с младенцем всего лишь три с половиной месяца и вышла на работу. Янина, пребывая в послеродовом декрете все три месяца, много занималась спортом и употребляла в пищу лишь малокалорийные продукты, что и помогло ей быстро вернуть прежние формы фигуры.

Пелагея Лебединская

Второй сезон сериала «Остров» с Яниной Студилиной в главной роли, выйдет на экраны телевидения 5 февраля в 20:00.