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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Актриса Янина Студилина рассказала, как похудеть после родов

Актриса Янина Студилина рассказала, как похудеть после родов

Сегодня, 12:35
Студилина вышла на работу на съемки сериала «Остров» спустя три с половиной месяца после родов. Во многих кадрах ей приходилось сниматься в купальнике, видя ее отличную фигуру, сложно сказать, что она недавно родила ребенка.

Актриса Янина Студилина рассказала, как похудеть после родов

 

Янина Студилина после съемок первого сезона сериала «Остров» ушла в декрет. Из-за ее беременности съемки второго сезона сериала пришлось перенести. После родов актриса пробыла дома с младенцем всего лишь три с половиной месяца и вышла на работу. Янина, пребывая в послеродовом декрете все три месяца, много занималась спортом и употребляла в пищу лишь малокалорийные продукты, что и помогло ей быстро вернуть прежние формы фигуры. 

 

Второй сезон сериала «Остров» с Яниной Студилиной в главной роли, выйдет на экраны телевидения 5 февраля в 20:00.
Пелагея Лебединская
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