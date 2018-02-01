Алена Водонаева рассказала о своих пластических операциях

Популярная российская певица и телеведущая Алёна Водонаева, получившая широкую известность благодаря своему участию в телешоу «Дом-2», рассказала о пластических операциях, которые она сделала для корректировки своего тела.

Александр Вест

Водонаева призналась, что откровенно устала от всех предположений своих многочисленных поклонников, которые за неимением подтверждённой информации, стараются просто угадать, что и где подправила телеведущая в своём теле, нередко указывая на наличие ботокса у неё во лбу. Звезда телеэкранов заметила, что с детства является гордой обладательницей идеальных скул, а хирурги не имеют к ним никакого отношения. Также Алёна поведала о том, что с помощью врачей она всё-таки изменила в себе определённые части тела, которыми оказались четыре зуба, а также её грудь.Водонаева также припомнила, что более десяти лет назад осуществила процедуру электроэпиляции, которая лишила её растительности в зоне бикини. Однако, певица в шутку не исключила тот факт, что волосы могли выпасть от глупых комментариев её подписчиков.