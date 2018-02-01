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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Алена Водонаева рассказала о своих пластических операциях

Алена Водонаева рассказала о своих пластических операциях

Сегодня, 12:08
Популярная российская певица и телеведущая Алёна Водонаева, получившая широкую известность благодаря своему участию в телешоу «Дом-2», рассказала о пластических операциях, которые она сделала для корректировки своего тела.

Алена Водонаева рассказала о своих пластических операциях

 

Водонаева призналась, что откровенно устала от всех предположений своих многочисленных поклонников, которые за неимением подтверждённой информации, стараются просто угадать, что и где подправила телеведущая в своём теле, нередко указывая на наличие ботокса у неё во лбу. Звезда телеэкранов заметила, что с детства является гордой обладательницей идеальных скул, а хирурги не имеют к ним никакого отношения. Также Алёна поведала о том, что с помощью врачей она всё-таки изменила в себе определённые части тела, которыми оказались четыре зуба, а также её грудь.

Водонаева также припомнила, что более десяти лет назад осуществила процедуру электроэпиляции, которая лишила её растительности в зоне бикини. Однако, певица в шутку не исключила тот факт, что волосы могли выпасть от глупых комментариев её подписчиков.
Александр Вест
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