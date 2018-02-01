Алена Водонаева рассказала о своих пластических операциях

Водонаева призналась, что откровенно устала от всех предположений своих многочисленных поклонников, которые за неимением подтверждённой информации, стараются просто угадать, что и где подправила телеведущая в своём теле, нередко указывая на наличие ботокса у неё во лбу. Звезда телеэкранов заметила, что с детства является гордой обладательницей идеальных скул, а хирурги не имеют к ним никакого отношения. Также Алёна поведала о том, что с помощью врачей она всё-таки изменила в себе определённые части тела, которыми оказались четыре зуба, а также её грудь.
Водонаева также припомнила, что более десяти лет назад осуществила процедуру электроэпиляции, которая лишила её растительности в зоне бикини. Однако, певица в шутку не исключила тот факт, что волосы могли выпасть от глупых комментариев её подписчиков.