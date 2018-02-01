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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Люк Бессон станет сотрудничать с Netflix

Люк Бессон станет сотрудничать с Netflix

Сегодня, 11:57
Известный режиссер Люк Бессон станет сотрудничать с киностудией Netflix, он снимет для студии ряд новых фильмов. Об этом сообщает Variety.

Люк Бессон станет сотрудничать с Netflix

 

Контракт режиссера и его партнеров оценивается в 30 миллионов долларов. СМИ пишут, что в сделку к оригинальным сценариям может попасть франшиза лент «Такси», «Перевозчик», «Заложница». Стоимость полного списка кинокартин, которые могут оказаться в собственности Netflix, составит 186 миллионов долларов.

Студия является не единственным кандидатом на приобретение фильмов. Конкуренцию ей может составтть арабский предприниматель Тарак Бен Аммар, он же считается и вероятным покупателем акций компании EvropaCorp. Денежный интерес в компании Люка Бессона объясняется долгами студии. В настоящее время ее задолженность равна 285 миллионам долларов.
Никита Готский
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