Похудевшая Ольга Картункова рассказала о своих эротических фото в Сети

Многим Картункова помнится как женщина с пышными формами. Лишние калории не помешали ей построить карьеру и семью, но зато обеспечили трудности со здоровьем.
В Сети теперь можно увидеть фотографии сильно похудевшей Картунковой в откровенной одежде. Как позже стало известно, некие мошенники используют внешность артистки и при помощи фотошопа прикрепляют его к телам других моделей. Картункова возмущена такими действиями злоумышленников и призывает их прекратить заниматься этим. Сами же хакеры от имени артистки пытаются продавать препараты от похудения, зарабатывая на ее имени.