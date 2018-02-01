Похудевшая Ольга Картункова рассказала о своих эротических фото в Сети

Российская телезвезда Ольга Картункова прокомментировала свои «худые» фотографии. Ранее участница КВН опубликовала ряд откровенных снимков в Сети.

Два года назад звезда КВН приняла решение похудеть. В результате ей удалось сбросить целых 84 килограмма. В настоящее время она отлично выглядит и со всей внимательностью продолжает следить за собой.

Никита Готский

Многим Картункова помнится как женщина с пышными формами. Лишние калории не помешали ей построить карьеру и семью, но зато обеспечили трудности со здоровьем.В Сети теперь можно увидеть фотографии сильно похудевшей Картунковой в откровенной одежде. Как позже стало известно, некие мошенники используют внешность артистки и при помощи фотошопа прикрепляют его к телам других моделей. Картункова возмущена такими действиями злоумышленников и призывает их прекратить заниматься этим. Сами же хакеры от имени артистки пытаются продавать препараты от похудения, зарабатывая на ее имени.