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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Похудевшая Ольга Картункова рассказала о своих эротических фото в Сети

Похудевшая Ольга Картункова рассказала о своих эротических фото в Сети

Сегодня, 11:25
Российская телезвезда Ольга Картункова прокомментировала свои «худые» фотографии. Ранее участница КВН опубликовала ряд откровенных снимков в Сети.

Похудевшая Ольга Картункова рассказала о своих эротических фото в Сети

 

Многим Картункова помнится как женщина с пышными формами. Лишние калории не помешали ей построить карьеру и семью, но зато обеспечили трудности со здоровьем.
 
Два года назад звезда КВН приняла решение похудеть. В результате ей удалось сбросить целых 84 килограмма. В настоящее время она отлично выглядит и со всей внимательностью продолжает следить за собой.

В Сети теперь можно увидеть фотографии сильно похудевшей Картунковой в откровенной одежде. Как позже стало известно, некие мошенники используют внешность артистки и при помощи фотошопа прикрепляют его к телам других моделей. Картункова возмущена такими действиями злоумышленников и призывает их прекратить заниматься этим. Сами же хакеры от имени артистки пытаются продавать препараты от похудения, зарабатывая на ее имени.
Никита Готский
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