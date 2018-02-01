Муж Наташи Королевой Тарзан смыл в унитаз новые санкции США

Сергей Глушко в личном микроблоге показал видео, где читает санкции США, а затем подтирается ими и смывает бумагу в унитаз. Таким образом, артист продемонстрировал свое отношение к подобным санкциям. Пользователи Сети возмутились подобным видео и посчитали его слишком пошлым.
«Ужас! Больше нечего снять что ли?», «Противно смотреть! Разве можно так себя вести!», «Не удивлюсь, если после видео он достал эту бумагу из унитаза руками», «Очень не умно», «Вообще чокнулся. Престарелый извращенец», «Дядя, не знаешь чем заняться?», - комментировали видео подписчики Тарзана.