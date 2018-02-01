«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Муж Наташи Королевой Тарзан смыл в унитаз новые санкции США

Муж Наташи Королевой Тарзан смыл в унитаз новые санкции США

Сегодня, 11:07
Муж популярной российской певицы Наташи королевой Тарзан в сети Instagram записал новое видео, которым шокировал и возмутил своих фанатов. В ролике мужчина демонстративно смывает в унитаз новые санкции США.

Муж Наташи Королевой Тарзан смыл в унитаз новые санкции США

 

Сергей Глушко в личном микроблоге показал видео, где читает санкции США, а затем подтирается ими и смывает бумагу в унитаз. Таким образом, артист продемонстрировал свое отношение к подобным санкциям. Пользователи Сети возмутились подобным видео и посчитали его слишком пошлым.

«Ужас! Больше нечего снять что ли?», «Противно смотреть! Разве можно так себя вести!», «Не удивлюсь, если после видео он достал эту бумагу из унитаза руками», «Очень не умно», «Вообще чокнулся. Престарелый извращенец», «Дядя, не знаешь чем заняться?», - комментировали видео подписчики Тарзана.
Светлана Славянская
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