«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Мнения

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом
| | Александр Гобозов повздорил с Ольгой Бузовой по время съёмок «Дома-2»

Александр Гобозов повздорил с Ольгой Бузовой по время съёмок «Дома-2»

Сегодня, 11:11
Довольно популярный участник известного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов, вернувшийся на телестройку, вступил в перепалку с Ольгой Бузовой из-за Екатерины Зиновьевой в прямом эфире передачи.

Александр Гобозов повздорил с Ольгой Бузовой по время съёмок «Дома-2»

 

Продюсеры проекта заметили, что мотивация данного конфликта является весьма ничтожной. Повздорили Гобозов и Бузова из-за того, что Ольга проявила свой скептицизм, разуверившись в том, что отношения Александра и Екатерины смогут просуществовать долгое время, объявив об этом прямо на съёмочной площадке шоу. Гобозов заявил, что его ни капли не волнуют подобные прогнозы телеведущей, а после словесной перепалки Александр покинул студию вместе с Екатериной.

Ранее Гобозов уже покидал данный телепроект, когда все участники телешоу проголосовали за единогласное изгнание Гобозова. Однако, вскоре Александр всё же вернулся на телестройку, построив отношения с Алианой Устиненко, у них родился ребёнок в законном браке. Из-за пристрастия Гобозова к алкоголю брак не продержался долго и закончился разводом.
Александр Вест
Новости по теме
«Дом-2»: Алиана Устиненко и Александр Гобозов снова вместе
«Дом-2»: Алиана Устиненко и Александр Гобозов снова вместе

Стало известно, что участники шоу «Дом-2» Алиана Устиненко и Александр Гобозов решили снова быть вместе. Это произошло за пару дней до официальной даты развода.

«Дом 2»: Гобозов решил развестись с Алианой Устиненко
«Дом 2»: Гобозов решил развестись с Алианой Устиненко

Один из участников нашумевшего и длительного телепроекта «Дом 2» Александр Гобозов решил развестись со своей супругой Алианой Устиненко, которая относится к

Гобозов и Устиненко ушли из
Гобозов и Устиненко ушли из "Дома-2"

Участники скандального проекта «Дом-2»- Александр Гобозов и Алиана Устиненко ушли из популярного реалити-шоу.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости