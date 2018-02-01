Александр Гобозов повздорил с Ольгой Бузовой по время съёмок «Дома-2»

Довольно популярный участник известного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов, вернувшийся на телестройку, вступил в перепалку с Ольгой Бузовой из-за Екатерины Зиновьевой в прямом эфире передачи.

Александр Вест

Продюсеры проекта заметили, что мотивация данного конфликта является весьма ничтожной. Повздорили Гобозов и Бузова из-за того, что Ольга проявила свой скептицизм, разуверившись в том, что отношения Александра и Екатерины смогут просуществовать долгое время, объявив об этом прямо на съёмочной площадке шоу. Гобозов заявил, что его ни капли не волнуют подобные прогнозы телеведущей, а после словесной перепалки Александр покинул студию вместе с Екатериной.Ранее Гобозов уже покидал данный телепроект, когда все участники телешоу проголосовали за единогласное изгнание Гобозова. Однако, вскоре Александр всё же вернулся на телестройку, построив отношения с Алианой Устиненко, у них родился ребёнок в законном браке. Из-за пристрастия Гобозова к алкоголю брак не продержался долго и закончился разводом.