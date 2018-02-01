Рэпер Шон Комбс на своих снимках "стирает" ненужных людей

Американский рэпер Шон Комбс в социальной сети Twitter пользуется фотошопом. Он удаляет со своих фотографий посторонних людей, которые ему не нужны.

Шон Комбс выложил на своей странице в социальной сети Twitter фотографию, на которой изображены Джей-Зи, Кендрик Ламара и исполнитель Nas. Под фото Шон написал комментарий, что они лучшие его друзья. Поклонники, увидев фото сразу же начали обвинять рэпера в использовании фотошопа. Так как на оригинале фотографии еще присутствовали и Френч Монтана и рэпер Fabolous. Видимо, после скандала с ними, Шон Комбс решил просто напросто с помощи фотошопа стереть их со снимка.

Пелагея Лебединская

Шон Комбс - основатель звукозаписывающей компании «Бэд бой», создатель сети дизайнерской одежды под своим именем, также возглавляет кинокомпанию и имеет два ресторана в Нью-Йорке и Атланте.