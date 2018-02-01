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| | Рэпер Шон Комбс на своих снимках "стирает" ненужных людей

Рэпер Шон Комбс на своих снимках "стирает" ненужных людей

Вчера, 21:20
Американский рэпер Шон Комбс в социальной сети Twitter пользуется фотошопом. Он удаляет со своих фотографий посторонних людей, которые ему не нужны.

Рэпер Шон Комбс на своих снимках "стирает" ненужных людей

 

Шон Комбс выложил на своей странице в социальной сети Twitter фотографию, на которой изображены Джей-Зи, Кендрик Ламара и исполнитель Nas. Под фото Шон написал комментарий, что они лучшие его друзья. Поклонники, увидев фото сразу же начали обвинять рэпера в использовании фотошопа. Так как на оригинале фотографии еще присутствовали и Френч Монтана и рэпер Fabolous. Видимо, после скандала с ними, Шон Комбс решил просто напросто с помощи фотошопа стереть их со снимка.

Рэпер Шон Комбс на своих снимках "стирает" ненужных людей

 

Шон Комбс - основатель звукозаписывающей компании «Бэд бой», создатель сети дизайнерской одежды под своим именем, также возглавляет кинокомпанию и имеет два ресторана в Нью-Йорке и Атланте.
Пелагея Лебединская
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