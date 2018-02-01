Алла Пугачева прокомментировала обман Киркорова

Алла Пугачева высказала свою реакцию на провокационный ролик Филиппа Киркорова, в котором тот показывает звезду, установленную для Примадонны на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Певица высказалась о том, что все это неправда и искренне посмеялась над изобретательностью бывшего супруга.

Киркоров сейчас гостит в Соединенных Штатах. Туда он отправился вместе со своими детьми и семьей Кристины Орбакайте. Недавно всей этой шумной компанией они прошлись по Аллее славы. Поп-король разместил на своей официальной страничке небольшой ролик, на которой запечатлена именная звезда Аллы Пугачевой. Киркоров и Орбакайте после демонстрации плиты выражают изумление и недоумение.

Поклонники Филиппа и Аллы, однако, пришли в неописуемый восторг от увиденного и тут же принялись рассыпаться в комплиментах, направленных артистке, а также Киркорову и Орбакайте, заметивших звезду Пугачевой. В итоге и сама Примадонна высказала свою реакцию, но лишь мягко намекнула фанатам, что звезда имени Аллы Борисовны на Аллее славы, мягко говоря, не является правдой.

«Вы что поверили этому приколу? Не смешите меня», - заявила Пугачева в тот же день. Киркоров и сам написал, что произошедшее является «главным приколом дня».

Николай Офицеров