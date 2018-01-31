Раздетый Дима Билан попросил у поклонников перерыв

Дима Билан впечатлил своих подписчиков в Instagram новыми откровенными фото. Снимки были опубликованы самим Димой в его микроблоге. Поклонники были восхищены голым телом знаменитости, рассыпаясь в комплиментах и лайках. Фотография обнаженного Димы набрала 50 тысяч лайков.
Как оказалось, что Дима Билан отправился в отпуск по многочисленным просьбам своих воздыхателей. Звезда набирает силы в одной из горячих стран для дальнейшей творческой деятельности.
Подписчики Димы Билана желали ему приятного отдыха, наполнятся энергией и не читать «светской хроники».