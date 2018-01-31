Раздетый Дима Билан попросил у поклонников перерыв

Популярный певец Дима Билан расслабляется в одной из тропических стран. Поп-звезда просит фанатов дать перерыв на отдых и не забывать просматривать его обновления в Instagram.

Дима Билан впечатлил своих подписчиков в Instagram новыми откровенными фото. Снимки были опубликованы самим Димой в его микроблоге. Поклонники были восхищены голым телом знаменитости, рассыпаясь в комплиментах и лайках. Фотография обнаженного Димы набрала 50 тысяч лайков.Как оказалось, что Дима Билан отправился в отпуск по многочисленным просьбам своих воздыхателей. Звезда набирает силы в одной из горячих стран для дальнейшей творческой деятельности.Подписчики Димы Билана желали ему приятного отдыха, наполнятся энергией и не читать «светской хроники».