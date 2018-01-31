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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Раздетый Дима Билан попросил у поклонников перерыв

Раздетый Дима Билан попросил у поклонников перерыв

Вчера, 23:36
Популярный певец Дима Билан расслабляется в одной из тропических стран. Поп-звезда просит фанатов дать перерыв на отдых и не забывать просматривать его обновления в Instagram.

Раздетый Дима Билан попросил у поклонников перерыв

 

Дима Билан впечатлил своих подписчиков в Instagram новыми откровенными фото. Снимки были опубликованы самим Димой в его микроблоге. Поклонники были восхищены голым телом знаменитости, рассыпаясь в комплиментах и лайках. Фотография обнаженного Димы набрала 50 тысяч лайков.

Как оказалось, что Дима Билан отправился в отпуск по многочисленным просьбам своих воздыхателей. Звезда набирает силы в одной из горячих стран для дальнейшей творческой деятельности.

Подписчики Димы Билана желали ему приятного отдыха, наполнятся энергией и не читать «светской хроники».
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