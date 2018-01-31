Майли Сайрус: «Плохая девочка вернулась»

Известная поп-дива Майли Сайрус, после не длительного пребывания в образе милой девочки, вновь вернулась к скандальному имиджу. Певица выложила в Instagram новые провокационные фотографии в ослепительном сексуальном наряде.

На вручении Гремми 2018 года Майли Сайрос выступила с Элтоном Джоном. Поклонники знаменитости насладились сказочным образом красавицы. Шикарное красное платье актрисы вызвало умиление и восторг. Она была похожа на принцессу.За звездой сериала «Ханна Монтата» давно закрепился образ эпатажной дивы. Американская актриса редко появлялась перед камерой одетой, и без высунутого языка. Милая и нежная в дуэте с Элтоном она показала себя совершенно с дурой стороны.И вот на своей странице в соцсети, знаменитость опубликовала фотографии неизвестного автора. Надпись актрисы гласит: «плохая девочка вернулась». Роскошное тело, яркий макияж, томный взгляд. Образ актрисы узнаваем. Высокие ботфорты, жакет и коротенькие шорты живо наполнили подписчикам, какая на самом деле Майли Сайрус.