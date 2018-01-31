Шепелеву устроили пышное празднество Дня рождения на работе

Шепелев по традиции не празднует масштабно данное торжество, он не любит шумные компании, но друзья Дмитрия решили по-другому. Съемочная группа программы «На самом деле» устроила ему сюрприз.
После завершения трудового дня Шепелева позвали в комнату отдыха, где его встретили коллеги с шариками, цветами и праздничным тортом. Как утверждает сам именинник, обычно его рабочий день заканчивается поздно, но сегодня ведущий полон сил и энергии. При этом он отметил, что все же немного смущен и счастлив.
Стоит отметить, торт для Шепелева делали на заказ, вес кондитерского шедевра составляет 5 кг, дабы хватило всем гостям. Вверху сладкого продукта имеется камера из шоколада, по сторонам свадебные фото ведущего.