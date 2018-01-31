Шепелеву устроили пышное празднество Дня рождения на работе

Телеведущий Дмитрий Шепелев отмечает 35 лет со дня рождения. Его коллеги устроили ему пышное празднество на работе.

Никита Готский

Шепелев по традиции не празднует масштабно данное торжество, он не любит шумные компании, но друзья Дмитрия решили по-другому. Съемочная группа программы «На самом деле» устроила ему сюрприз.После завершения трудового дня Шепелева позвали в комнату отдыха, где его встретили коллеги с шариками, цветами и праздничным тортом. Как утверждает сам именинник, обычно его рабочий день заканчивается поздно, но сегодня ведущий полон сил и энергии. При этом он отметил, что все же немного смущен и счастлив.Стоит отметить, торт для Шепелева делали на заказ, вес кондитерского шедевра составляет 5 кг, дабы хватило всем гостям. Вверху сладкого продукта имеется камера из шоколада, по сторонам свадебные фото ведущего.