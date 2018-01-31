Наталью Рудову обвинили в использовании фотошопа

Фанаты Рудовой уверяют, что та использует фотошоп перед тем, как опубликовать изображение со своим участием в социальной сети. Такую возможность поклонники принялись обсуждать после недавней фотографии российской актрисы в Instaqgram.
На кадре Наталья стоит на фоне моря, не глядя в объектив камеры, ее голова закинута назад. На знаменитости легкий наряд, при этом Рудова решила не надевать бюстгальтер, поэтому на фотографии можно легко рассмотреть ее грудь.
В комментариях под снимком многие написали актрисе ряд приятных слов по проводу нового поста. Однако нашлись и те, кому не понравилось фото. Фолловеры считают, что Рудова для более ярких изображений применяет фотошоп.