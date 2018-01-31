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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Наталью Рудову обвинили в использовании фотошопа

Наталью Рудову обвинили в использовании фотошопа

Вчера, 22:33
Актриса Накталья Рудова применяет фотошоп для улучшения своих снимков в Instagram. Так считают ее подписчики.

 

Фанаты Рудовой уверяют, что та использует фотошоп перед тем, как опубликовать изображение со своим участием в социальной сети. Такую возможность поклонники принялись обсуждать после недавней фотографии российской актрисы в Instaqgram.

На кадре Наталья стоит на фоне моря, не глядя в объектив камеры, ее голова закинута назад. На знаменитости легкий наряд, при этом Рудова решила не надевать бюстгальтер, поэтому на фотографии можно легко рассмотреть ее грудь.

В комментариях под снимком многие написали актрисе ряд приятных слов по проводу нового поста. Однако нашлись и те, кому не понравилось фото. Фолловеры считают, что Рудова для более ярких изображений применяет фотошоп.
Никита Готский
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