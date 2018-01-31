Наталью Рудову обвинили в использовании фотошопа

Актриса Накталья Рудова применяет фотошоп для улучшения своих снимков в Instagram. Так считают ее подписчики.

Никита Готский

Фанаты Рудовой уверяют, что та использует фотошоп перед тем, как опубликовать изображение со своим участием в социальной сети. Такую возможность поклонники принялись обсуждать после недавней фотографии российской актрисы в Instaqgram.На кадре Наталья стоит на фоне моря, не глядя в объектив камеры, ее голова закинута назад. На знаменитости легкий наряд, при этом Рудова решила не надевать бюстгальтер, поэтому на фотографии можно легко рассмотреть ее грудь.В комментариях под снимком многие написали актрисе ряд приятных слов по проводу нового поста. Однако нашлись и те, кому не понравилось фото. Фолловеры считают, что Рудова для более ярких изображений применяет фотошоп.