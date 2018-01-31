Настю Каменских раскритиковали за фото в лифте

Вернувшись из дальней поездки, Настя решила сфотографировать себя в лифте перед зеркалом, но ничем не удивила поклонников в соцсетях, которым надоели однообразный фон и ставший привычным внешний вид певицы. Фолловеры рекомендуют ей делать проще выражение лица. Параллельно они заметили, что Каменских сильно похудела и смотрится, как измученная девушка. Вернувшись из дальней поездки, Настя решила сфотографировать себя в лифте перед зеркалом, но ничем не удивила поклонников в соцсетях, которым надоели однообразный фон и ставший привычным внешний вид певицы. Фолловеры рекомендуют ей делать проще выражение лица. Параллельно они заметили, что Каменских сильно похудела и смотрится, как измученная девушка.

В соцсетях шутя сообщают, что Настя и вовсе проживает постоянно в лифте и применяет его для похудения. Наиболее преданные поклонники вступились за исполнительницу, написав ей несколько комплиментов по поводу ее внешности, охарактеризовав ее желание сбросить лишний вес хорошим мотиватором для многих людей.

Никита Готский

Известную певицу Настю Каменских снова подвергли критике. На этот раз ее фанатам не понравилось селфи в лифте.