Настю Каменских раскритиковали за фото в лифте

Вернувшись из дальней поездки, Настя решила сфотографировать себя в лифте перед зеркалом, но ничем не удивила поклонников в соцсетях, которым надоели однообразный фон и ставший привычным внешний вид певицы. Фолловеры рекомендуют ей делать проще выражение лица. Параллельно они заметили, что Каменских сильно похудела и смотрится, как измученная девушка.
Настю Каменских раскритиковали за фото в лифтеВчера, 22:22
Подписчики раскритиковали украинскую певицу Настю Каменских за слишком откровенный образ, прося «одеться».
Известная певица Настя Каменских шокировала своих поклонников новыми снимками в микроблоге, на которых сразу видно, что артистка набрала лишний вес. Многие
Популярная украинская певица Настя Каменских удивила своих поклонников в сети Instagram неожиданным образом. Артистка значительно похудела и предстала в образе