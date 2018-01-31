Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов готовится стать отцом

В Сети появился снимок беременной жены Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Ранее одной из возможных причин расставания Тарасова с Ольгой Бузовой поклонники считали отсутствие в паре детей из-за отказа телеведущей становиться матерью.

Слухи о беременности жены футболиста Дмитрия Тарасова появились еще осенью, но только недавно в Сети появился снимок, на котором у Анастасии Костенко под свободным платьем отчетливо виден округлившийся живот. При этом в подписи к публикации ничего не сказано про беременность, только о том, что супружеская пара посетила кино.

В комментариях под публикацией нашлось место для поздравлений и для упреков со стороны поклонников. Кто-то обратил внимание на отечность Костенко, характерную для первого периода беременности. Кто-то упрекнул Тарасова в том, что не так давно ходили слухи о том, что он относился к жене пренебрежительно. Не обошлось и без шуток о том, что якобы Костенко просто располнела после новогодних праздников.Ранее на празднике в честь бракосочетания платье и фигура Костенко не вызывали подозрений касательно возможной беременности.