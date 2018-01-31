Супруг назвал Ани Лорак "старой бабкой"

Спустя восемь лет брака звезда эстрады Ани Лорак и бизнесмен - турок Мурат Налчаджиоглу ощущают себя молодыми и свободными. Они воспитывают дочь Софию и наслаждаются обществом друг друга. С честной критикой в этой семье тоже все нормально. Ани прислушивается к мнению супруга.

По мнению певицы, жена сама выбирает себе роль в семье. Можно быть мамой, любимой, кухаркой или свободной личностью. Кто будет зарабатывать деньги, а кто мыть посуду -решает сама женщина. Хранительница очага – это не значит, что нужно сидеть дома и печь пироги. Ани выступает за равные права в союзе и считает себя свободным человеком. Как заявляет сама артистка: они с Муратом – друзья.Концертная жизнь Ани Лорак яркая и насыщенная. Нужно соответствовать образу. Короткие платья, яркий макияж и глубокое декольте. Свои достоинства она откровенно демонстрирует на публике. Вот однажды, Ани захотела поскромничать, и одела длинное закрытое платье. Взглянув на супругу, Мурат шутливо заявил, что она похожа на старую бабку. После этих слов певица поняла, что ее муж – молод и амбициозен, а она - красива и независима и может позволить себе выглядеть сногсшибательно.