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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | $100 тысяч и сжатые бедра. Батрутдинов поплатился за отношения с Бузовой

$100 тысяч и сжатые бедра. Батрутдинов поплатился за отношения с Бузовой

Вчера, 22:07
Началом враждебного отношения Гриценко к Батрутдинову послужил снимок, сделанный еще в декабре прошлого года, на котором Тимур стоит на сцене приобнимая Бузову, а та прижалась к нему бедром. Тогда Батрутдинов в шутку прокомментировал фото, что они с Ольгой - два главных холостяка на ТНТ, и если они срочно не найдут свои половинки, то им придется самим пожениться.

$100 тысяч и сжатые бедра. Батрутдинов поплатился за отношения с Бузовой

 

Гриценко тогда воспринял все несерьезно, тем более, что ему известно о 13 годах дружбы Ольги и Тимура. Но, когда Бузова стала одну за другой выкладывать фотографии с недавнего отдыха в Таиланде, во время которого, по ее утверждению, она случайно встретила Тимура, и была ему очень рада, Роман уже по-настоящему напрягся. Он сказал, что не верит, что между Батрутдиновым и Бузовой есть романтические отношения, но ему крайне неприятно, что пока он, как прилежный мальчик, сидел в Москве и посвящал Ольге песни, она развлекалась в компании Батрутдинова на пляжах и яхтах. Гриценко заявил, что вызывает резидента Comedy на кулачный бой, и он должен принять этот вызов, если он настоящий мужчина.

Читатели блога Гриценко предположили, что он решил воспользоваться ситуацией и лишний раз попиариться за счет известных имен Бузовой и Батрутдинова. Но, если Роман заявил такое серьезно, то шансы на победу у него есть, так как его физическая форма явно лучше, чем у соперника.

Что же касается отдыха Бузовой в Таиланде, то вернувшись по его окончании к работе, ведущая удивила зрителей «Дома-2» своим опухшим лицом. Пользователи в Сети стали строить предположения по поводу внешнего вида Бузовой. Одни предполагали, что она снова перестаралась с косметическими процедурами на основе ботокса, другие уверяли, что звезда просто перебрала с алкоголем. Некоторые даже сравнили круглое лицо ведущей с эффектом от укусов пчел и выразили мнение, что так она напоминает трансвестита.

Напомним, что возвращение с «райского» отдыха Ольги Бузовой было омрачено неприятным событием в аэропорту, когда звезде не досталось места в бизнес-классе. Поющая ведущая надеялась быстро решить проблему, попросив стюардесс пересадить кого-либо из пассажиров «бизнеса» в «эконом», но не тут-то было. Три человека ответили резким отказом, а один, и вовсе, удивленно спросил: «Кто это?». Знаменитость была расстроена, проведя всю дорогу в салоне, предназначенном для «простых смертных». Разумеется, заплатив за шикарный отдых немалые деньги, она не рассчитывала вернуться домой «эконом»-классом. К слову, по утверждению Бузовой, один день пребывания в Таиланде обходился ей в сто тысяч долларов.
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