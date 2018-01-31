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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Андрей Ковалев может усыновить ребенк Анны Калашниковой

Андрей Ковалев может усыновить ребенк Анны Калашниковой

Вчера, 21:41
Российский предприниматель Андрей Ковалев готов усыновить сына Анны Калашниковой, из-за которого та разошлась с Прохором Шаляпиным. Ходят слухи, что именно он является отцом ребенка.

Андрей Ковалев может усыновить ребенк Анны Калашниковой

 

Полтора года назад Шаляпин был счастлив в отношениях с Калашниковой, но в один момент их союз распался. Как продемонстрировал тест ДНК, певец не является настоящим отцом ребенка, которого родила Калашникова, мальчик появился от союза Анны с другим человеком. Узнав это, Шаляпин немедленно прервал связь с бывшей возлюбленной. В настоящее время как Прохор, так и его несостоявшаяся законная супруга сохраняют нейтралитет.

Певец нашел новую девушку, а Калашникова воспитывает сына Даниила. Ребенка готов усыновить его крестный Андрей Ковалев. Ее знакомые думают, что бизнесмен оказался бы хорошим отцом мальчику, а сам Шаляпин уверен, что Ковалев и есть настоящий отец Даниила, о чем он много раз говорил. Вместе с тем, такие данные пока официально не подтверждены.
Никита Готский
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