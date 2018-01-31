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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Вторая жена Зверева-младшего поведала о семейной жизни

Вторая жена Зверева-младшего поведала о семейной жизни

Вчера, 21:21
Новая жена сына Сергея Зверева рассказала о семейной жизни. Недавно наследник стилиста женился во второй раз.

Вторая жена Зверева-младшего поведала о семейной жизни

 

В конце минувшего года Сергей Зверев-младший женился на девушке, которая старше его на шесть лет. Их отношения длились последние три года и недавно пара наконец-то приняла решение связать себя брачными узами. Пара устроила скромную свадьбу, на которой присутствовали лишь друзья и близкие. Знаменитый отец не пришел на важное для его сына событие. Он нее одобряет выбор сына и уверен, что второй союз Сергея завершится так же, как и первый разводом.

Как недавно сообщила супруга парня, для нее это брак является первым. Возлюбленных не смущает разница в возрасте, девушка утверждает, ей иногда кажется что старше именно ее любимый человек, который время от времени рассказывает ей грамотные вещи. У молодоженов нет материальных трудностей, они оба работают и не зависят об родителя Сергея Зверева.
Никита Готский
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