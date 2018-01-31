Ольга Бузова поделилась фото со съемок клипа «Wi Fi»

Ольга Бузова рассказала поклонникам о съемках клипа на ее песню «Wi Fi». Информацией певица поделилась в личном микроблоге в Instagram. Над роликом работает Алексей Голубев и его команда.

Виктория Озерова

Несколько часов назад Ольга Бузова рассказала фанатам о съемках клипа на ее «всем полюбившуюся» композицию «Wi Fi». Певица призналась, что на этот раз будет много сюрпризов, а сама она предстанет перед зрителями в необычных образах. Работать над роликом будет Алексей Голубев и его команда, которые уже не в первый раз сотрудничают с артисткой. Еще одним главным героем видео станет «главный бэдбой в мире» Джереми Микс. Телеведущая также рассказала, что с самого утра «в кадре» и с нетерпением ждет прилета самого красивого преступника. Между тем Джереми Микс уже прибыл в столицу РФ.Публикация Ольги Бузовой за считанные часы собрала более 170 тысяч лайков. Поклонники пожелали певице удачи и сообщили, что с нетерпением ждут выхода нового клипа.