Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Ольга Бузова поделилась фото со съемок клипа «Wi Fi»

Ольга Бузова поделилась фото со съемок клипа «Wi Fi»

Вчера, 21:19
Ольга Бузова рассказала поклонникам о съемках клипа на ее песню «Wi Fi». Информацией певица поделилась в личном микроблоге в Instagram. Над роликом работает Алексей Голубев и его команда.

Ольга Бузова поделилась фото со съемок клипа «Wi Fi»

 

Несколько часов назад Ольга Бузова рассказала фанатам о съемках клипа на ее «всем полюбившуюся» композицию «Wi Fi». Певица призналась, что на этот раз будет много сюрпризов, а сама она предстанет перед зрителями в необычных образах. Работать над роликом будет Алексей Голубев и его команда, которые уже не в первый раз сотрудничают с артисткой. Еще одним главным героем видео станет «главный бэдбой в мире» Джереми Микс. Телеведущая также рассказала, что с самого утра «в кадре» и с нетерпением ждет прилета самого красивого преступника. Между тем Джереми Микс уже прибыл в столицу РФ.

Публикация Ольги Бузовой за считанные часы собрала более 170 тысяч лайков. Поклонники пожелали певице удачи и сообщили, что с нетерпением ждут выхода нового клипа.
Виктория Озерова
Новости по теме
Полина Гагарина рассказала о съемках нового клипа
Полина Гагарина рассказала о съемках нового клипа

Популярная российская певица Полина Гагарина приоткрыла тайну своего нового клипа. В своем микроблоге артистка поделилась подробностями съемочного процесса, а

Ольга Бузова рассказала о своей груди
Ольга Бузова рассказала о своей груди

Популярная телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова на официальной страничке в Instagram опубликовала видео, где рассказала о своей груди.

Ольга Бузова рассказала, что в неё стреляли
Ольга Бузова рассказала, что в неё стреляли

Популярная российская телеведущая Ольга Бузова поделилась на своей странице в Instagram шокирующим откровением. Звезда призналась, что в неё «стреляли и метали

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости