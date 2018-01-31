Виктория Дайнеко страдает из-за своих недоброжелателей

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко рассказала о том, как недоброжелатели пытаются навредить ей необычным и пугающим способом. Артистка считает, что сейчас в опасности из-за этого ее дочь.

30-летняя российская исполнительница Виктория Дайнеко поделилась опасениями за собственную дочь из-за угроз недоброжелателей. По словам певицы, неизвестные лица оставляют у ее квартиры пугающие вещи.Сейчас Дайнеко переживает и без того непростой жизненный период – расставание с супругом, переезд, а одновременно с этим совмещение насыщенного рабочего графика с воспитанием дочери. Найденные у ее квартиры церковные свечи, пепел и прочие предметы, немало испугали певицу. Она полагает, что кто-то пытается навредить ей посредством неких «ритуалов», и этот негатив может сказаться на дочери исполнительницы.Рассказав историю о неприятных находках, Виктория Дайнеко тем самым оправдала и то, почему скрывает дочь от общественности – публичность может стать опасной для девочки.