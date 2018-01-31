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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Вуди Алленом и «Колесе чудес»

Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Вуди Алленом и «Колесе чудес»

Вчера, 21:05
Известный актер, поп-музыкант Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Вуди Алленом и «Колесе чудес».

Джастин Тимберлейк рассказал о работе с Вуди Алленом и «Колесе чудес»

 

Фильм режиссера Вуди Аллена «Колесо чудес», который появится на экранах 8 февраля, переносит зрителя в 1950 год и знакомит с привлекательным парнем по имени Микки: именно его и посчастливилось сыграть Джастину. В картине Аллена, Мики – спасатель, попавший в любовный треугольник между женой распорядителя каруселей Джинни (Кейт Уинслет) и ее падчерицей, которую ищут гангстеры (Джуно Темпл).

Поп-музыкант признался, что работал с Вуди Алленом впервые и получил массу впечатлений. Джастин не понимает тех, кто считает, Вуди высокомерным. По мнению Джастина, Аллен – прямолинейный и честный, и подобные обвинения поп-звезда считает несправедливыми.

Тимберлейк остался очень доволен партнерской игрой с Кейт Уинслет. По словам артиста, чувство юмора Кейт сглаживало все неловкие моменты, которые появлялись во время съемок. Особенно во время постельных сцен.
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