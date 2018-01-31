Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Никас Сафронов: Элина Мазур виновна в развале брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Никас Сафронов: Элина Мазур виновна в развале брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Вчера, 20:42
Элина Мазур поспособствовала краху брака Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Так считает художник Никас Сафронов.

Никас Сафронов: Элина Мазур виновна в развале брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

 

Недавний выпуск программы «На самом деле» посвящался откровениям Элины Мазур. В студии также присутствовал сын актера Степан, припомнивший, что ране Мазур очень отрицательно говорила о его отце, когда Виталина не собиралась жестко критиковать своего бывшего мужа после развода. Мазур принялась общаться с Цымбалюк-Романовской в октябре минувшего года. В то время Элина помогла своей подопечной разобраться в ситуации с вопросом касательно недвижимости, в частности, с общим жильем Джигарханяна и его экс-жены Татьяны Власовой.

Спустя время прежняя защитница Виталины приняла сторону Армена Борисовича. По ее словам, бывшая руководительница театра актера стремилась незаконно овладеть квартирой известного артиста. Российский художник Никас Сафронов,в свою очередь, назвал Мазур обманщицей. Он стоит на стороне Цымбалюк-Романовской, и уверен, что Элина помешала счастливой жизни пары.
Никита Готский
Новости по теме
Экс-жена Армена Джигарханяна раскритиковала Элину Мазур
Экс-жена Армена Джигарханяна раскритиковала Элину Мазур

Элина Мазур побеседовала с бывшей женой Армена Джигарханяна Татьяной Власовой. Первая принесла женщине свои извинения, которую ранее обманывала вместе с

Элина Мазур рассекретила подробности сотрудничества с Цымбалюк-Романовской
Элина Мазур рассекретила подробности сотрудничества с Цымбалюк-Романовской

Элина Мазур решила пролить свет на былое сотрудничество с экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая подруга пианистки

Элина Мазур заподозрила, экс-супруга Джигарханяна желала ему скорой смерти
Элина Мазур заподозрила, экс-супруга Джигарханяна желала ему скорой смерти

В период бракоразводного процесса в семье Армена Джигарханяна адвокат Элина Мазур занималась делами Виталины Цымбалюк-Романовской, стараясь, дабы ее клиентка

Комментарии (1):

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Сафронова не воспринимаю никак, уж простите! НЕ ему влазить , прикупив хатку!
Вчера, 21:05
написал: настя
группа: Гости
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости