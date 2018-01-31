Никас Сафронов: Элина Мазур виновна в развале брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Элина Мазур поспособствовала краху брака Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Так считает художник Никас Сафронов.

Никита Готский

Недавний выпуск программы «На самом деле» посвящался откровениям Элины Мазур. В студии также присутствовал сын актера Степан, припомнивший, что ране Мазур очень отрицательно говорила о его отце, когда Виталина не собиралась жестко критиковать своего бывшего мужа после развода. Мазур принялась общаться с Цымбалюк-Романовской в октябре минувшего года. В то время Элина помогла своей подопечной разобраться в ситуации с вопросом касательно недвижимости, в частности, с общим жильем Джигарханяна и его экс-жены Татьяны Власовой.Спустя время прежняя защитница Виталины приняла сторону Армена Борисовича. По ее словам, бывшая руководительница театра актера стремилась незаконно овладеть квартирой известного артиста. Российский художник Никас Сафронов,в свою очередь, назвал Мазур обманщицей. Он стоит на стороне Цымбалюк-Романовской, и уверен, что Элина помешала счастливой жизни пары.