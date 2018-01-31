Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Панин связал вред «Бригады» с гопниками и гомофобами

Панин связал вред «Бригады» с гопниками и гомофобами

Вчера, 20:01
Актер Алексей Панин заявил, что криминальные картины, вроде «Бригады», «Бумера» и «Жмурок», могут нанести вред только российскому обществу, так как среди народа много «гопников» и «гомофобов».

Панин связал вред «Бригады» с гопниками и гомофобами

 

В эфире НСН Алексей Панин прокомментировал ситуацию с картиной «Бригада». Актер считает, что криминальные сериалы не могут навредить европейскому обществу, так как оно имеет другие ценности, а в России наоборот много «полууголовников» и «гомофобов». Панин также связал вред криминальных картин с тем, что в стране даже те, кто не пребывал в местах лишения свободы, пытаются говорить «на фене», и что самое главное, считают это предметом для гордости. Актер уверен, что все дело в том, что среди россиян распространены «бандитско-гопнические» ценности. При этом Панин считает, что многие криминальные сериалы были сняты талантливо и их не следует запрещать.

Ранее исполнитель роли Пчелы Павел Майков заявил, что «Бригада» является преступлением против страны.
Виктория Озерова
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