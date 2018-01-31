Стефания Маликова поздравила маму с рождением ей брата

Стефания Маликова поздравила свою маму букетом сирени с рождением сына. Она выложила фото букета в социальной сети Instagram.

На прошлых выходных в звездной семье Дмитрия и Елены Маликовых произошло пополнение. Им суррогатная мать родила здорового и красивого сына. В честь этого события их дочь Стефания украсила весь дом воздушными шарами и подарила маме ее любимые цветы сирени. Дочь Елены рассказала, что когда мама зимой ее рожала, то муж Дмитрий Маликов принес ей в подарок букет сирени, о котором мама с восторгом до сих пор рассказывает. Вот и Стефания решила в честь рождения брата подарила маме сирень.

Пелагея Лебединская

Отметим, что сегодня звездная семья выложила в социальную сеть Instagram первый снимок своего новорожденного сына.