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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Стефания Маликова поздравила маму с рождением ей брата

Стефания Маликова поздравила маму с рождением ей брата

Вчера, 19:55
Стефания Маликова поздравила свою маму букетом сирени с рождением сына. Она выложила фото букета в социальной сети Instagram.

Стефания Маликова поздравила маму с рождением ей брата

 

На прошлых выходных в звездной семье Дмитрия и Елены Маликовых произошло пополнение. Им суррогатная мать родила здорового и красивого сына. В честь этого события их дочь Стефания украсила весь дом воздушными шарами и подарила маме ее любимые цветы сирени. Дочь Елены рассказала, что когда мама зимой ее рожала, то муж Дмитрий Маликов принес ей в подарок букет сирени, о котором мама с восторгом до сих пор рассказывает. Вот и Стефания решила в честь рождения брата подарила маме сирень.

Стефания Маликова поздравила маму с рождением ей брата

 

Отметим, что сегодня звездная семья выложила в социальную сеть Instagram первый снимок своего новорожденного сына.
Пелагея Лебединская
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