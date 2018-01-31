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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Джей Ло удивила поклонников платьем супермини

Джей Ло удивила поклонников платьем супермини

Вчера, 19:49
48-летняя Дженнифер Лопес не перестает удивлять стильными и откровенными образами. На этот раз звезда появилась на пресс-конференции американской программы «Мир танцев» (World of Dance) в коротком белом платье и покорила фотографов и журналистов.

Джей Ло удивила поклонников платьем супермини

 

Дженнифер Лопес поразила публику и представителей СМИ на пресс-конференции «Мира танцев» в Лос-Анджелесе. 48-летняя звезда пришла на мероприятие в откровенном белом платье, которое не закрывало почти ничего. Несмотря на это, Джей Ло удалось покорить всех и убедить, что она готова дать фору «выскочкам», моложе ее. Для этого певица надела наряд без бретелек от Ester Abner. Образ звезда дополнила босоножками на высоком каблуке в тон платью от Jimmy Choo и легким макияжем.

Недавно Дженнифер Лопес стала героиней нового рекламного ролика от американского молодежного бренда Guess. В личном микроблоге звезда поделилась фото со съемок, на котором она запечатлена в топе и брюках атласного цвета.
Виктория Озерова
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